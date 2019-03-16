Ляшко убежден, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам

Лидер ""Радикальной партии" стал гостем программы "Главная тема. Выбор"

Ляшко убежден, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам 2019-03-16T21:58:14+02:00 Политика Лидер ""Радикальной партии" стал гостем программы "Главная тема. Выбор"

Украинскую землю – украинцам, снижение тарифов на газ и новый взгляд на медреформу. Эти и не только вопросы в программе "Главная тема. Выбор" обсудили с кандидатом в президенты Олегом Ляшко. Откуда взять деньги на страховки и можно ли верить социсследованию перед выборами.

Горячие дискуссии и даже споры. Эфир "Главной темы. Выбор", который посвятили вопросам рынка земли, медицинской реформе и тарифам на газ, другим быть и не мог. Первый вопрос программы – мораторий на продажу земли.

Ляшко уверен – украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам. Если позволить покупать иностранцам – государство в конце концов проигрывает.

"Где интересы украинских селян, когда у них нет денег купить, где интересы фермеров. Спросить фермеров, у них нет ни собственного капитала, ни оборотных средств, ни возможности взять доступные кредиты", – говорит он.

Не менее эмоциональный и разговор о медреформе. Политик крайне недоволен нынешней. Считает, что ситуацию спасет обязательное страхование. Для пенсионеров – государственные средства.

"Я предлагаю проводить такую ​​реформу здравоохранения, чтобы люди не умирали, потому что у них нет денег купить лекарства или из-за того, что нет денег за химиотерапии заплатить. Во-первых – это поднять зарплаты врачам, второе – восстановление экономики. Где взять деньги на медицину, на социалку? Восстановление экономики. Новые рабочие места, увеличение зарплат, чтобы было увеличение доходов в бюджет и будут деньги на медицину", – убежден Ляшко.

Увеличить доходы государства, говорит Ляшко, можно, в частности, и за счет уменьшения энергозависимости. Если прекратить закупать газ за рубежом, удастся и казну наполнить, и тарифы снизить.

"Мы занимаем второе место в Европе по запасам разведанного газа. Мы живем на торфе, где 2 млрд тонн торфа на 500 лет разведанных запасов угля. И мы ходим с этой политикой попрошайничаем? Из Америки дешевле привезти уголь, чем в Червонограде купить? Или пригнать газ с российской Сибири? Я скажу вам, что это такое! Это коррупция чистой воды", – заявил он.

Призвал Ляшко украинцев не верить социсследованию. А чтобы определиться – за кого отдать голос за 2 недели – советует смотреть на реальные дела.

"Сегодня то, что происходит на этих выборах – это эксперименты над украинцами - насколько их можно развести, и где эта грань обмана. Похоже, что ее сегодня нет. Поэтому, я обращаюсь к людям. Будьте твердыми в своих убеждениях. Не поддавайтесь на манипуляции. Не ведитесь на этот обман", – говорит Ляшко.

Кроме того, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко уверен в том, что Украина за 3-5 лет может выйти из газовой зависимости. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" , которое выходит в эфире телеканала "Украина" по пятницам в 21:00 с Еленой Кот. Так, по словам Олега Ляшко, необходимо поддержать компании, добывающие отечественный газ, уголь и др.

Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу и заявил, что "языковой" закон подождет.

Премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Юрий Вилкул, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко убежден, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.