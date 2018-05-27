Ляшко выступил за поддержку судостроения: это разработки и рабочие места для украинцев

Сегодня, 07:07

По словам Ляшко, развитие отечественного судостроения повлечет за собой рост конкурентоспособности отрасли и поможет украинцам иметь достойную зарплату


Президент Украины подписал закон о новых правилах Таможенного кодекса, которые помогут развитию отечественного судостроения и судоремонта.

Это повлечет за собой рост конкурентоспособности отрасли и поможет украинцам иметь хорошую работу и достойную зарплату – уверен автор изменений Олег Ляшко.

Лидер радикальной партии настаивает на том, что Украина должна избавиться от модели сырьевой экономики в пользу высоко-технологической, и возродить былую славу городов кораблестроителей – Николаева, Херсона и Одессы.

"На судостроительных и судоремонтных заводах и предприятиях работали десятки тысяч людей. Затем все развалили. Сегодня никто не спрашивает, как люди живут. Я хочу, чтобы они вернулись домой, чтобы они имели работу в Херсоне, Николаеве, Одессе. Суда – это высокотехнологичная продукция, это научная школа, это разработки и рабочие места для украинцев. Главное, это валютная выручка! Чем больше мы продадим судов, готовой продукции – тем больше мы заработаем. Стабильная гривна, стабильные цены, а значит не будет грабить доходы украинцев инфляция" – говорит Ляшко.

По его словам, семь стран в мире строят суда.

"Украина – одна из них.. была! А я сделаю все, чтобы она снова вернула себе статус судостроительной государства", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу вместе с поправками в Таможенный кодекс.

Напомним, в Украине с 2018 года меняются правила беспошлинного ввоза товара на территорию страны – в том числе и в посылках. Изменения касаются так называемых "челноков" и клиентов иностранных онлайн-магазинов.

Такие нормы предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс, которые парламент принял ради бюджета-2018.
ляшко, таможенный кодекс, судостроение, Олег Ляшко

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Источник:

"Сегодня"

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