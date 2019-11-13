Ляшко вызвали в прокуратуру

Политик считает, что это - месть за его борьбу против российской агрессии на энергорынке

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко был вызван в Бориспольскую прокуратуру Киевской области для вручения подозрения за стычку с нардепом Андреем Герусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этого предательства!", – написал Ляшко.

По его словам, против него и его команды фальсифицируют уголовные дела за то, что они борются против российской агрессии на энергорынке.

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"Но пусть не надеются нас остановить или запугать! Мы продолжим борьбу за национальные интересы Украины", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Ранее сообщалось, что против Олега Ляшко открыли уголовное производство в Киевской областной прокуратуре.

Его обвиняют в нападении на государственного деятеля. Речь идет о потасовке между Олегом Ляшко и нардепом Андреем Герусом. На днях они столкнулись в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Как только речь зашла о т.наз. "правке Геруса", которая позволяет торговать электроэнергией с Россией – разговор политиков перерос в драку.

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