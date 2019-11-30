Ляшко: Закупка российской электроэнергии – это уничтожение украинской энергетики

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Закупка электроэнергии у России уничтожает украинскую энергетику и лишает украинцев рабочих мест. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире одного из телеканалов.

"Ничто так дорого не стоит Украине, как дешевый российский газ, дешевая российская электроэнергия и все остальные дешевые российские энергоносители, потому что мы за них платим потом своими жизнями. Мы очень много сил приложили, чтобы уйти от этой энергозависимости. А сегодня политикой таких, как Герус, Украина возвращается к энергетической зависимости от Москвы, а значит, становится слабее, и значит, мы будем и дальше платить за это чрезвычайно высокую цену", – сказал он.

С мнением Ляшко согласен и позвонивший в студию пенсионер Михаил, который ранее работал энергетиком.

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"Фактически катастрофа энергетики уже началась, и она уже имеет необратимые последствия. Нужно что-то срочно делать, чтоб не потерять все это", – заявил Михаил.

В свою очередь Ляшко напомнил, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус 18 сентября провел поправки к закону в парламенте, благодаря которым Украина с 1 октября начала закупать российскую электроэнергию.

"Когда я случайно увидел Геруса в аэропорту, я ему высказал все свои возражения. Закончилось все тем, что он начал махать руками. Потом в тот же день он говорил, что претензий ко мне не имеет, на второй день – претензий не имеет, а на третий день у него вдруг появились побои – оказывается, я ему якобы нанес легкие телесные повреждения. Когда человек на третий день внезапно находит у себя синяки, то понятно, что это фальсификация дела. И прокуроры обратились в суд с требованием меня арестовать на 60 суток", – рассказал лидер Радикальной партии.

Впрочем, ареста так и не состоялось. Политика взяли на поруки народные депутаты Виктория Сюмар и Михаил Волынец. Прокуроры попытались обжаловать данное решение, но 28 ноября Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Олега Ляшко.

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