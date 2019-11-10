Ляшко заставил власть отказаться от закупки российской электроэнергии

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Политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России принято. Этой новостью поделился с украинцами Олег Ляшко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что его команда первой привлекла внимание общества к позорному факту – принятию парламентом 18 сентября "формулы Геруса", которой был разрешен импорт электроэнергии из страны-агрессора.

"За прошедшие почти два месяца российской экспансии на наш энергорынок Украина потеряла несколько миллиардов гривен. Наши деньги пошли, в том числе, и на финансирование российской армии. В результате действия "формулы Геруса" огромные убытки понесли украинская энергетика и угольная отрасль, государственные и частные компании, поэтому безусловно это масштабное преступление против государства не может быть забыто и обязательно будет расследовано, если не при этой власти, то при новой. Гарантирую!" - заверил Ляшко.

Лидер Радикальной партии поблагодарил всех неравнодушных украинцев – журналистов, экспертов, энергетиков, шахтеров и других людей, которые вместе с ним остановили российскую энергетическую агрессию.

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"Как видите, побеждать можно и без депутатского мандата, если цель справедлива. За это стоило бороться даже несмотря на уголовное преследование, которое организовала против меня власть. Потому что теперь уплаченные нами за электричество деньги будут получать не российские агрессоры, а украинские шахтеры и энергетики. А Украина спасена от новой энергетической петли Кремля. Ради этого стоит жить и бороться!" – подытожил Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал и выложил на своей странице в Facebook видеообращение к украинцам, в котором раскритиковал поручение Владимира Зеленского Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады закон о требованиях и стандартах к новостям.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" подрались Ляшко и нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус:

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