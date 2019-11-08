Ляшко заявил, что против него открыли уголовное производство

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что генеральный прокурор Рябошапка открыл против него уголовное производство.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов

"Сегодня генеральный прокурор Рябошапка лично, по моей информации, звонил прокурору Бориспольского района и дал команду возбудить против меня уголовное дело. И предъявить мне в ближайшие дни подозрение за нападение на государственного деятеля Геруса. Пусть только они уточнят, какого государства он государственный деятель. Потому что народный депутат Украины должен делать все, чтобы была сильная украинская экономика и чтобы украинцы имели работу. А не лишать украинцев работы в пользу российской энергетики ", – заявил лидер Радикальной партии.

Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков. Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку. Реклама Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. В тренде На чем настаивает НАТО: в "Слуге народа" рассказали, когда примут важный закон С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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