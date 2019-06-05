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Ляшко: Зеленский в Брюсселе не вспомнил про МВФ и квоты для украинских производителей – новости Украины

5 июня, 12:24

Лидер Радикальной партии считает, что Украина теряет из-за квот 5 млрд долларов ежегодно

Олег Ляшко
Олег Ляшко. Фото: Facebook

Во время первого визита в Брюссель президент Владимир Зеленский так и не поднял вопрос изменения условий сотрудничества нашей страны с международными организациями.

На это обратил внимание лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Зеленский не набрался смелости в Брюсселе требовать от еврочиновников пересмотра мизерных торговых квот для наших производителей и соглашения с МВФ, которое ведет Украину к дефолту", – говорится в заявлении на его странице в Facebook.

Лидер РПЛ убежден, таможенная политика ЕС является серьезным препятствием на пути к развитию нашего аграрного сектора, и отметил, что глава государства должен настаивать на пересмотре соглашения о зоне свободной торговли.

По мнению Ляшко, даже общение Зеленского с европейскими лидерами "в Брюсселе не компенсирует нашим фермерам 8 миллиардов долларов ежегодных потерь от искусственных ограничений в торговле с ЕС", – посетовал Ляшко.

Он также заметил, что продолжение нынешним украинским лидером политики предыдущего руководства лишает украинцев шанса на победу над бедностью

Напомним, что квоты на поставку продукции в страны ЕС без пошлины наши производители исчерпывают, как правило, в течении первого месяца года.

Ляшко призвал президента отменить решение правительства о повышении цены на газ .

Новости "Сегодня" также сообщали, что Ляшко потребовал от Зеленского ответа, что будет с землей и языком и призвал не допустить пророссийского реванша и дилетантского хаоса.

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Тег переговоры, Ляшко, Зеленский, квоты, Олег Ляшко

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