"Любая власть делает шаг в пропасть": Зеленский оценил работу Кабмина

Президент Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады заявил, что украинцам недостаточно тех достижений правительства, которые были достигнуты за полгода работы.

Он перечислили главные достижения нынешнего Кабмина.

"Я уверен, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи: это память, слух и зрение. То есть, когда власть забывает свои обещания, перестает слышать простых людей и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас. Все отлично понимают главный вопрос – это деятельность Кабинета министров. Давайте будем объективными – это правительство имеет достижения: это снижение инфляции, учетной ставки Нацбанка, борьба с теневыми рынками, в частности игровой бизнес и нелегальные АЗС, начало приватизации госпредприятий, кредиты малому и среднему бизнесу, уменьшение роли государства в экономике. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало", – сказал Зеленский. В тренде "Кабмин Шмыгаля": СМИ назвали имена новых министров

Как сообщали новости "Сегодня", накануне внеочередного заседания парламента "Слуга народа" проводила два раза собрания фракции с участием президента Украины, чтобы определиться с кандидатами в новый состав правительства. В итоге "Слуги народа" с Зеленским утвердили кандидатов в новый Кабмин.

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