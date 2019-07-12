Люди не должны терять здоровье из-за невыполнения предприятиями своих обязательств – Зеленский

Президент предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога

Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел в Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.

Об этом сообщает прес-служба главы государства.

"Я здесь родился и не из СМИ знаю, что такое главная экологическая проблема в Украине, ведь эта проблема "живет" и рождалась в Кривом Роге", – сказал президент.

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что в Кривом Роге работают предприятия, которые являются важной частью экономики страны, но они создают проблемы для окружающей среды.

Глава государства акцентировал внимание на том, что довольно часто предприятия добиваются отсрочки выполнения тех или иных обязательств и мероприятий. Однако расплачивается за это население – своим здоровьем. В частности, постоянно фиксируется увеличение случаев онкологических заболеваний.

Президент предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога.

"Почему должны страдать люди? Я говорю о финансовой помощи больным людям, о конкретном "финансовом извинении", – подчеркнул он.

"Уважаемые загрязнители, не ждите, пока придет ваша очередь и мы вынуждены будем говорить с вами напрямую. Внимательно относитесь, поднимите бумаги, где написаны ваши обязательства, посмотрите на них внимательно и будьте уверены – если вы их не будете выполнять, у вас будут проблемы и за взятки вы их не решите", – заметил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Он добавил, что позаботиться об экологии должны все предприятия.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал на расположенных здесь государственных предприятиях.

В частности, глава государства приехал на "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш"), гендиректор которого Сергей Войт ознакомил Зеленского с работой предприятия, наработками и перспективами развития.

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