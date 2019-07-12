Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

Люди не должны терять здоровье из-за невыполнения предприятиями своих обязательств – Зеленский

12 июля, 21:22

Президент предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога

Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел в Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.

Об этом сообщает прес-служба главы государства.

"Я здесь родился и не из СМИ знаю, что такое главная экологическая проблема в Украине, ведь эта проблема "живет" и рождалась в Кривом Роге", – сказал президент.

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что в Кривом Роге работают предприятия, которые являются важной частью экономики страны, но они создают проблемы для окружающей среды. 

Глава государства акцентировал внимание на том, что довольно часто предприятия добиваются отсрочки выполнения тех или иных обязательств и мероприятий. Однако расплачивается за это население – своим здоровьем. В частности, постоянно фиксируется увеличение случаев онкологических заболеваний.

Президент предложил ввести бесплатные программы лечения онкологических заболеваний для жителей Кривого Рога.

"Почему должны страдать люди? Я говорю о финансовой помощи больным людям, о конкретном "финансовом извинении", – подчеркнул он.

"Уважаемые загрязнители, не ждите, пока придет ваша очередь и мы вынуждены будем говорить с вами напрямую. Внимательно относитесь, поднимите бумаги, где написаны ваши обязательства, посмотрите на них внимательно и будьте уверены – если вы их не будете выполнять, у вас будут проблемы и за взятки вы их не решите", – заметил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

Он добавил, что позаботиться об экологии должны все предприятия.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал на расположенных здесь государственных предприятиях

В частности, глава государства приехал на "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш"), гендиректор которого Сергей Войт ознакомил Зеленского с работой предприятия, наработками и перспективами развития.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег экология, Зеленский, Кривой Рог, онкология, совещание

Вы сейчас просматриваете новость " Люди не должны терять здоровье из-за невыполнения предприятиями своих обязательств – Зеленский". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кривом Роге "заминировали" объекты инфраструктуры и дом родителей Зеленского

Сегодня, 20:16

В полицию Кривого Рога Днепропетровской области поступила информация о минировании целого ряда объектов

Зеленский посетил "Южмаш" и КБ "Южное": что показали президенту на заводе

Сегодня, 20:13

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент посетил главные конструкторские предприятия

Завершение работы Рады, разговор Зеленского и Путина, отмененный телемост с Россией: итоги недели

Сегодня, 20:02

Главные события недели в Украине и мире

У Днепра будет аэропорт: Зеленский ознакомился с планом реконструкции

Сегодня, 13:37

Наиболее приемлемым стал проект строительства новой взлетно-посадочной полосы на месте старой

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

Ядовитые змеи в Днепре: где водятся и как распознать опасную

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

Профессор доказал, что люди живут в матрице

Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой

"Я мстил за мать". Где правда в деле семьи Соколовых?

Оригинальные флешки с высокой скоростью и скидкой до 40%

15 красавиц российского кино

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Ученые назвали новую опасность смартфонов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь