"Люди с большой душой": Зеленский наградил украинских спасателей (видео)

Спасатели спасают украинцев и на Донбассе, и в любых других уголках страны

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Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем украинского спасателя сотрудников спасательных служб и вручил государственные награды лауреатам всеукраинской акции "Герой-спасатель года" во время торжественной церемонии в Мариинском дворце, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Он отметил, что спасатели спасают украинцев и на Донбассе, и в любых других уголках страны.

"Ваша профессия – опасная и одновременно очень важная. Ежедневно вы принимаете сложные и ответственные, а для кого-то, к сожалению, судьбоносные решения. Огромное вам спасибо и поклон за все, что вы делаете", – сказал Зеленский.

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Так, глава государства наградил орденом "За заслуги" III степени полковника службы гражданской защиты Михаила Пшика, орденом "За мужество" III степени старшин службы гражданской защиты Александра Киричишина и начальника спасательного отделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Сергея Ковальчука. Медалью "За безупречную службу" III степени награжден прапорщик службы гражданской защиты Сергей Левченко, старшина службы гражданской защиты Михаил Лутчин, полковник службы гражданской защиты Денис Михайлов и полковник службы гражданской защиты Александр Стародубцев. Медалью "За спасенную жизнь" награждены старший лейтенант службы гражданской защиты Игорь Гаврилов, капитан службы гражданской защиты Юрий Кравченя и майор службы гражданской защиты Андрей Пересада.

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"Чужая беда и собственное мужество навсегда объединили их (спасателей) в одну мощную команду – команду настоящих героев Украины. Это люди с большой душой. Люди, которым действительно не безразлично. Мужчины, женщины и дети, которые не искали славы от своего подвига, а просто сделали так, как им подсказало их сердце. Пусть благодарность родителей, которые едва не потеряли единственного ребенка, и благодарность детей, которые благодаря вам не стали сиротами, всегда оберегает вас и ваши семьи", – отметил Владимир Зеленский.

В этом году лауреатами всеукраинской акции "Герой-спасатель года" стали: София Рознийчук, Светлана Юркевич, Игорь Гаврилов, Владимир Уткин, Тамила Чернюк, Карина Якубенко, Вячеслав Пащенко, Артем Андриенко, Евгений Венгерский, Владимир Рудой и Эдуард Струпинский. Президент вручил им награды, дипломы и ценные подарки.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

17 числа свой профессиональный праздник отмечают украинские спасатели, герои гражданской безопасности. Как правило, это скромные ребята с усталыми лицами, привыкшие получать много заданий и мало денег и, вопреки мифам, вовсе не дрыхнущие 24 часа в сутки на дежурстве. Читайте подробней в материале "Сегодня", как стать специалистом по подвигам.

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