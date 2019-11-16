Макрон едет в Украину: что известно о визите

Украина может и в будущем рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах, заявил Макрон

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон посетит Украину, об этом сообщает пресс-служба Банковой.

Как стало известно, глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером и подчеркнул, что Киев выполнил все необходимые условия для проведения саммита в "нормандском" формате (Украина, Франция, Германия, Россия).

Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне, говорится в сообщении.

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Зеленский рассказал Макрону о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе. В ответ французский лидер подчеркнул, что Киев может и впредь рассчитывать на поддержку Парижа во всех вопросах.

"Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину", – сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Напомним, встреча лидеров Нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже. Дата важных переговоров была согласована во время телефонной беседы президентов Франции и Украины 15 ноября.

Напомним, еще 14 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что даты встречи лидеров "нормандского формата" по-прежнему нет, но он говорил о нескольких возможных датах и выражал надежду на то, что в ближайшее время будет определена окончательная из них. А в прессе среди вероятных дат звучали варианты о 24 или 26 ноября.

Кроме того, в октябре Пристайко также утверждал, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандской четверки состоялась в следующем месяце.

И даже президент Зеленский надеялся, что переговоры пройдут в ноябре:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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