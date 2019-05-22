Макрон и Меркель поговорили с Путиным об Украине: подробности

Главы государств обсудили инаугурацию нового президента в Украине





Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону обсудили с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и инаугурацию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Он не видит альтернативы Минскому процессу и хочет "особый статус" оккупированного Донбасса и "прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Также Меркель и Макрон снова раскритиковали российские указы, упрощающих предоставление российского гражданства гражданам Украины. Об этом говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Они обсудили с российским президентом пути достижения прогресса в реализации Минских соглашений в ситуации после смены главы украинского государства и ситуацию в Совете Европы.

Напомним, Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

Добавим, что ранее Путин снова попытался усомниться в украинском законе об языке.

Напомним, что ранее США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За проведение такого заседания выступали Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны воздержались.

Париж призвал голосовать против проведения заседания. "Сейчас не время рассматривать эту резолюцию. Это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон", — пояснил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

Постпред Германии Кристоф Хойсген поддержал заявление французского коллеги. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи "попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине".





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