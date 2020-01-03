Макрон и Путин обсудили Украину: о чем говорили

Путин и Макрон. Фото: kremlin.ru

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых среди прочего обсудили вопросы, связанные с Украиной: газовые переговоры и обмен удерживаемыми лицами и заключение нового соглашения на транзит российского газа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между "Киевом и Донбассом" обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

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30 декабря 30 "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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