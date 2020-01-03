Макрон и Путин обсудили Украину: о чем говорили

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых среди прочего обсудили вопросы, связанные с Украиной: газовые переговоры и обмен удерживаемыми лицами и заключение нового соглашения на транзит российского газа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.
"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже. Дана позитивная оценка состоявшемуся 29 декабря 2019 года между "Киевом и Донбассом" обмену удерживаемых лиц, а также заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.
30 декабря 30 "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях.
Все подробности в спецтеме Газовые переговоры
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