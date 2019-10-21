Макрон и Путин обсудили встречу "Нормандской четверки": в Кремле сообщили детали

Путин и Макрон. Фото: kremlin.ru/

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили подготовку к проведению встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" Президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

"В ходе обмена мнениями о ситуации в Украине подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер", – отметили в Кремле.

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Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказа согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске. Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь к встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском. Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате". В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".

В то же время и Пристайко, и президент Владимир Зеленский надеются, что "нормандские" переговоры пройдут в ноябре.

Отметим, что помимо России и Украины участниками переговоров выступают Франция и Германия. На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

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