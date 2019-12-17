Макрон оказал НАТО услугу: бывший замгенсека альянса о скандальных словах президента

Эммануэль Макрон. Фото: Bertrand Guay/REUTERS

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У НАТО в военном плане все хорошо, а вот основная проблема заключается в политической плоскости – разногласия между странами участницами альянса. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон своим скандальным заявлением о том, что НАТО переживает "смерть мозга" оказал услугу военному блоку, чтоб тот задумался о своем будущем. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Он считает, что, несмотря на кризис между союзниками, НАТО все еще дееспособный военный блок.

"Думаю, что НАТО все еще жив и, конечно, очень активно участвует в разного рода реальных военных операциях, как и в долгосрочном противостоянии с Россией. Да, у НАТО есть определенные проблемы. Думаю, больше политические, чем военные. Я согласен с некоторыми экспертами, которые говорят, что существует два НАТО. Первый – военный, который функционирует хорошо, и Трамп сделал его даже лучше, продолжая преувеличивать некоторые вещи. Второй – политический. И политически существуют различия между разными странами-членами НАТО. Также, я думаю, существует неопределенность в приоритетах Альянса на следующие 10-20 лет. Было даже нечто прекрасное в том, что Макрон сказал в интервью журналу The Economist. Фактически, он оказал Альянсу услугу, спровоцировав обсуждение, почему НАТО до сих пор так важно, что Альянс должен делать в будущем, и какие нужны изменения, чтобы этого достичь", – сказал Вершбоу.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Александром Вершбоу: "В краткосрочной перспективе членство Украины и Грузии в НАТО нереально".

Напомним, в конце ноября между канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном произошел неприятный инцидент – они поссорились из-за политики НАТО. Они высказали друг другу взаимные претензии на торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены.

Отметим, что ранее Макрон уже требовал внести поправки в Договор о Европейском Союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. По его мнению, изменения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза своими силами, если альянс в случае вето не сможет активировать статью о коллективной обороне.

Напомним, ранее мы писали, как мировые лидеры разругались на саммите НАТО в Лондоне. Подробней в сюжете:

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