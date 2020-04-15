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  1. Новости политики

Макрон попробует убедить Путина прекратить боевые действия

15 апреля, 09:14

Сергей Мартынец

Президент Франции в ближайшее время намерен переговорить с Путиным

Из-за пандемии COVID-19 генсек ООН Антониу Гутерриш призывал к глобальному прекращению огня в мире. В связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что три мировых лидера уже подтвердили, что поддержат инициативу Гутерриша: президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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В то же время Макрон заявил, что в ближайшее время рассчитывает получить согласие на прекращение огня от Путина.

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"Я говорил с ним в начале этой инициативы. Я не разговаривал с ним с тех пор, как получил твердое подтверждение от других лидеров. Я сделаю это в ближайшие несколько часов. Я думаю, что президент Путин наверняка согласится, и в тот день, когда он скажет, что мы это сделаем, мы сможем провести эту видеоконференцию и передать этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом", – сказал президент Франции.

Пока не известно, прекратит ли Путин хотя бы на время пандемии войну против Украины, учитывая, что Россия не придерживалась еще ни одного перемирия на Донбассе. Как заявляли ранее в МИД Украины, Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе.

Смотрите в сюжете, что происходит на передовой на Донбассе:

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Владимир Путин Эммануэль Макрон

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