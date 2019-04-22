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Макрон поздравил Зеленского с победой

Сегодня, 00:01

Макрон принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже

Фото: AFP

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует на выборах по результатам подсчета более 8 процентов протоколов, телефоном пообщался с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Facebook.

Макрон принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже. Встреча состоялась 12 апреля.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Тег выборы, Франция, Зеленский, выборы президента, Макрон, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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