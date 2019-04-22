Макрон поздравил Зеленского с победой

Макрон принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже

Фото: AFP

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует на выборах по результатам подсчета более 8 процентов протоколов, телефоном пообщался с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

"Спасибо президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поздравления", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Facebook.

Макрон принял перед вторым туром выборов Владимира Зеленского в Париже. Встреча состоялась 12 апреля.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Макрон поздравил Зеленского с победой". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"