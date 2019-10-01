Макрон рассказал, о чем будут говорить на саммите в "нормандском формате"

/ Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее прокомментировал возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

"В ближайшие недели мы проведем саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - сказал он, выступая во вторник в ПАСЕ.

Макрон выразил надежду, что саммит позволит "преодолеть новые этапы".

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"Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме", - добавил президент Франции.

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу Крыма, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.

Отметим, выступление Макрона в ПАСЕ – одна из тем дня. Более подробно смотрите в сюжете.

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