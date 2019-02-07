Максим Бурбак: Парламент должен призвать НАТО инициировать процедуру вступления Украины

Руководитель фракции "Народный фронт" подчеркнул, что обращение парламента должно стать следующим решением после закрепления в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО

Максим Бурбак: Парламент должен призвать НАТО инициировать процедуру вступления Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c78/517/5c5c78517f85b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c78/517/5c5c78517f85b.jpg 2019-02-07T20:27:00+02:00 Политика Руководитель фракции "Народный фронт" подчеркнул, что обращение парламента должно стать следующим решением после закрепления в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО

Парламент поддержал постановление "Народного фронта" о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО. За проголосовало 243 народных депутата.

"Сегодня мы с вами приняли историческое решение и закрепили в Конституции курс на ЕС и НАТО. Но эту работу следует продолжить. Многочисленные исследования показывают, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО. Считаю, что мы должны выполнить волю украинского народа. Поэтому мы инициируем Постановление об Обращении Верховной Рады к лидерам государств НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов относительно предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", – сказал Максим Бурбак, выступая в парламенте.

Он отметил, что парламент должен призвать НАТО безотлагательно инициировать официальную, обоюдно обязывающую процедуру вступления.

Максим Бурбак напомнил, что в 2008 году, в соответствии с резолюцией Бухарестского саммита НАТО, Украине сказали, что План действий по членству в Альянсе будет.

"Сегодня мы открыли эту дверь. Теперь, уважаемые партнеры по НАТО, запустите нас в эту дверь и сделайте Украину следующим членом Альянса. Надо отбросить условности довоенной жизни. С 2014 года мир стал другим. Сегодня и Альянс, и Украина живут в новых, уникальных, беспрецедентных обстоятельствах. Украина сейчас защищает от российского вторжения не только себя, но и Европу. Наша борьба – это борьба за весь свободный мир. Украина заслужила гораздо большую поддержку со стороны Альянса", – подчеркнул Бурбак.

По мнению Бурбака, вступление Украины выгоден обеим сторонам.

"В Альянсе уже есть достаточное количество наших союзников, которые готовы к обсуждению этого решения. Есть полное право ставить вопрос не просто о членстве Украины, но и о вступлении по упрощенной и ускоренной процедуре", – подчеркнул руководитель фракции.

Он также обратился к скептикам в парламентском зале и посоветовал вспомнить как они относились к безвизу, к решениям по противодействию строительству "Северного потока-2", об исках в Стокгольмский арбитраж по "Газпрому" и многому другому.

"Просто помните о нашей правоте, верьте в силу украинской нации. Мы идем вперед. И у нас все будет хорошо. Украина будет в НАТО! И впоследствии Альянс будет благодарить нас за настойчивость", – отметил Бурбак.

Как мы сегодня сообщали, Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

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