Маленькое насекомое, которое жужжит: Арахамия жестко высказался о "Батькивщине"

Глава фракции "Слуги народа" напомнил, что во фракцию "Батькивщины" входит не так много нардепов

Давид Арахамия

Председатель депутатской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию вокруг голосования за закон о рынке земли, назвал фракцию "Батькивщины" маленьким насекомым, которое летает в Раде и много жужжит, передает "112 Украина".

"Батькивщины" в этом процессе (процесс голосования за законопроект о рынке земли. – Ред.) нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет "Батькивщины", их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить", – сказал Арахамия.

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Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

В итоге депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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