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Маленькое насекомое, которое жужжит: Арахамия жестко высказался о "Батькивщине"

7 февраля, 15:38

Глава фракции "Слуги народа" напомнил, что во фракцию "Батькивщины" входит не так много нардепов

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Председатель депутатской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию вокруг голосования за закон о рынке земли, назвал фракцию "Батькивщины" маленьким насекомым, которое летает в Раде и много жужжит, передает "112 Украина".

"Батькивщины" в этом процессе (процесс голосования за законопроект о рынке земли. – Ред.) нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет "Батькивщины", их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить", – сказал Арахамия.

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Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

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В итоге депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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рынок земли Батькивщина Давид Арахамия

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