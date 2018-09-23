Маломуж объяснил, как Россия может использовать Договор о дружбе против Украины

Россия, нарушив Договор о дружбе, тем не менее, может использовать его против Украины в юридической плоскости – появляется возможность для попытки легитимизировать аннексию Крыма в случае разрыва документа Киевом.

Об этом рассказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его словам, после действий Киева Кремль снова может создать напряжение и будет использовать прекращение действия Договора для контрпропаганды против Украины.

"С другой стороны, есть ряд позиций, которые закреплялись в договоре по границе, включая Крым. И Россия будет указывать на то, что этот договор с нашей стороны является нелегитимным, поэтому Кремль будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория РФ", – сказал Маломуж.

Поэтому экс-разведчик предупредил, что не стоит пока разрывать Договор. Он указал на опасные моменты, который могут навредить Украине

"Здесь не стоит спешить (с расторжением договора, – Ред.), а надо просчитать все последствия. В той части, где для нас сегодня действительно важно определение позиции агрессии России, мы как раз должны четко были снять позиции о дружбе, о каких-то направлениях сотрудничества. Но есть и другие темы, которые юридически закрепляли и статус Украины, и распределение территории, включая море и тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", – подытожил Маломуж.

Напомним, 19 сентября вступило в силу решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, который на днях подписал и президент. В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

21 сентября Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе. Министерство иностранных дел направило в Москву соответствующую ноту, в которой МИД детально аргументировал нарушения России по всем положениям документа.

Отметим, недавно в украинском обществе обсуждался вопрос, почему Киев именно не продлевает Договор, а не разрывает его полностью. Так, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что Украина не разрывает Договор с для того, чтобы в будущем привлечь Россию к ответственности за нарушение документа. Она отметила, что Россия действительно нарушила каждое слово Договора, начиная с преамбулы и заканчивая положениями по урегулированию споров. Однако, по ее словам, разрыв соглашения не устранит нарушения и не прекратит агрессию России, но может окончательно снять Россию с любых тормозов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.