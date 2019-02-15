Мангер во второй раз заявил, что его жизни грозит опасность

Председатель Херсонского облсовета отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк

Владислав Мангер.

Мангер во второй раз заявил, что его жизни грозит опасность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/133/503/5c61335033267.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/133/503/5c61335033267.jpg 2019-02-15T00:48:00+02:00 Политика Председатель Херсонского облсовета отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, во второй раз заявил о том, что его жизни грозит опасность. Об этом Мангер сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, который избирает ему меру пресечения.

Мангер во второй раз заявил, что история с убийством Гандзюк является местью за то, что он не отказался от должности председателя облсовета, и поэтому генерал СБУ Даниил Доценко, который в то время возглавлял Херсонское облуправление СБУ, обещал ему отомстить.

Кроме того, Мангер отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк.

"Я знаю, что Екатерина писала. Я даже не читал, что она писала на меня, на председателя ОГА – пусть пишет. Мне это было неинтересно. Разве я похож на идиота, который за 4 публикации будет человека заказывать? Зная, что Доценко мне говорил, что человек работает под его патронатом, разве я больной, чтобы ее заказывать?", – отметил Мангер.

Также он добавил, что боится за свою жизнь, потому что дело шито белыми нитками и развалится в суде, а, чтобы спрятать концы в воду, всю вину повесят на него, а его убьют.

"Это дело рассыплется. А как сделать, чтобы не рассыпалась? Мангер живой не нужен. Закроем его в подвал СБУ и скажем, что повесился. Я заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством, вешаться. Мне не в чем признаваться", – заявил он.

Суд завершил изучение доказательств прокуратуры, которыми обосновывается подозрение.

В частности, был озвучен текст допроса еще двух подозреваемых в организации убийства – Сергея Торбина и Игоря Павловского, а также свидетеля – официантки кафе, где Мангер встречался с еще одним подозреваемым – Левиным.

По мнению прокуроров, эти допросы свидетельствуют, что Мангер через Левина заказал Торбину найти людей, которые должны так сильно избить Гандзюк, чтобы она долгое время находилась в больнице.

Как следует из материалов допросов, исполнители преступления заявили, что так избить активистку и остаться неопознанными – невозможно, и тогда возникла идея плеснуть кислотой.

В свою очередь, адвокаты Мангера заявили, что, даже если принять версию прокуратуры, то их подзащитному нельзя инкриминировать заказ убийства, потому что со слов посредников следует, что речь шла лишь о тяжких телесных повреждениях.

Они утверждают, что в разговорах следователя с подозреваемыми нигде не звучит фамилия Мангер, а речь идет о каком-то Николаевиче. По словам адвокатов, это может быть заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, у которого тоже отчество Николаевич.

Как отметили адвокаты Мангера журналистам, они ожидают, что после просмотра видео в закрытом режиме судья удалится в комнату для совещаний для принятия решения об избрании меры пресечения, однако сколько продлится просмотр видео, они не знают.

Ранее сообщалось, что Мангер заявил в суде, что готов пройти полиграф.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины проверят заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых – Николая Новикова – из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

10 декабря, по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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