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Мангер вышел из СИЗО

Сегодня, 20:06

Адвокат председателя Херсонского облсовета внес залог в 2,5 млн грн

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Мангер вышел из СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg Политика Адвокат председателя Херсонского облсовета внес залог в 2,5 млн грн

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО.

В комментарии журналистам он отметил: "Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию".

"Никаких претензий ни к кому нет. Думаю, в прессе надо меньше писать глупостей и больше помогать друг другу в поисках реальных преступников", - добавил Мангер.

В то же время он не ответил на вопрос журналистов, откуда взяты деньги на залог.

Как сообщалось, сегодня, 15 февраля, суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч грн. Залог внес его адвокат Дмитрий Ильченко.

В Генпрокуратуре заявили, что обжалуют в апелляционном суде это решение Шевченковского районного суда Киева.

Накануне Мангер во второй раз заявил, что его жизни грозит опасность. Председатель Херсонского облсовета отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк.

Кроме того, Мангер заявил в суде, что готов пройти полиграф.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины проверят заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.
По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых – Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу "Москаль-младший". По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК "Теракт", это преступление подследственно СБУ.

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Тег Гандзюк, мангер

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Источник:

Громадське телебачення

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