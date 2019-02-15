Мангеру назначили залог: появилась реакция Генпрокуратуры
Государственное обвинение подаст апелляцию на решение суда по предполагаемому заказчику убийства Кати Гандзюк
Решение Шевченковского районного суда Киева назначить губернатору Херсонской области Владиславу Мангеру содержание под стражей с правом внесения залога вызвало критическую реакцию в Генеральной прокуратуре Украины.
"В связи с несогласием с принятым судом решением Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд", – сообщили в ведомстве.
В Генпрокуратуре напомнили, что в поданном ходатайстве была указано обращение насчет избрания Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей в свете тяжести вменяемого ему преступления.
Ведомство уточняет, что за организация убийства, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, что инкриминируют чиновнику, относится к категории особо тяжких преступлений и влечет за собой наказание в виде пожизненного заключения.
"Учитывая большой общественный резонанс указанного преступления, а также тот факт, что за его совершение предусмотрено суровое наказание в рамках национального законодательства, которое может побудить человека к попытке любым способом уклониться от возможной ответственности, применение залога не может в полной мере устранить указанный риск и обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, что, согласно решению суда, Мангер может выйти под залог в размере почти 2,5 млн грн.
Также мы писали, ранее подозреваемый заявил о причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко.
Как сообщалось, в Службе безопасности Украины обещали проверить его обвинения.
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