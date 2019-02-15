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Мангеру назначили залог: появилась реакция Генпрокуратуры

Сегодня, 12:53

Государственное обвинение подаст апелляцию на решение суда по предполагаемому заказчику убийства Кати Гандзюк

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Мангеру назначили залог: появилась реакция Генпрокуратуры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/166/d6a/5c6166d6a9e1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/166/d6a/5c6166d6a9e1a.jpg Политика Государственное обвинение подаст апелляцию на решение суда по предполагаемому заказчику убийства Кати Гандзюк

Решение Шевченковского районного суда Киева назначить губернатору Херсонской области Владиславу Мангеру содержание под стражей с правом внесения залога вызвало критическую реакцию в Генеральной прокуратуре Украины.

"В связи с несогласием с принятым судом решением Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд", – сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что в поданном ходатайстве была указано обращение насчет избрания Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей в свете тяжести вменяемого ему преступления.

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Ведомство уточняет, что за организация убийства, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц, что инкриминируют чиновнику, относится к категории особо тяжких преступлений и влечет за собой наказание в виде пожизненного заключения.

"Учитывая большой общественный резонанс указанного преступления, а также тот факт, что за его совершение предусмотрено суровое наказание в рамках национального законодательства, которое может побудить человека к попытке любым способом уклониться от возможной ответственности, применение залога не может в полной мере устранить указанный риск и обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что, согласно решению суда, Мангер может выйти под залог в размере почти 2,5 млн грн

Также мы писали, ранее подозреваемый заявил о причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко.

Как сообщалось, в Службе безопасности Украины обещали проверить его обвинения.

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Тег убийство, преступление, Гандзюк, мангер

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Источник:

Интерфакс-Украина

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