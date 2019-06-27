Марию Захарову уличили в манипуляциях о пленных украинских моряках

Представитель МИД России обвинила Украины в нежелании договариваться об освобождении 24 военнопленных

Фото: AFP

Официального представителя МИД России Марию Захарову уличили в манипуляциях и лжи в вопросе освобождения удерживаемых в РФ военнопленных украинских моряков.

На своей странице в Facebook спикер российского внешнеполитического ведомства заявила, Россия якобы обратилась к Украине с нотой, в которой предложила решить вопрос возвращения захваченных в районе Керченского пролива пленников, но в ответ получила отказ.

"Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства", – якобы ответил ей министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В ответ на это украинский журналист Руслан Цимбалюк призвал Захарову сперва опубликовать текст ноты, а также назвал ее пропагандисткой и манипулятором, поскольку Россия связывает освобождение украинских моряков с признанием незаконной российской аннексии Крыма.

"Вы профессионал- манипулятор, взываете к чувствам, а сами требуете политических уступок и признания "крымнаш". Выполняйте решение Трибунала (жаль, что на этот раз он не Гаагский)!" – напомнил Цимбалюк в своем Facebook о решении Морского трибунала ООН по украинским морякам.

Он также отметил, что даже президент РФ Владимир Путин признал, что украинские моряки были захвачены "в районе Керченского пролива", а не в самом проливе.

"Вам не условия очередные нужно выдвигать, а отпустить их", – добавил журналист.

Напомним, ранее в МИД Украины подтвердили получение ноты из России по морякам. В ней говорится о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

Ранее Климкин сообщил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят вопрос освобождения украинских моряков. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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