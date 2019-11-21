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После того как в Очаков прибыли малые бронированные катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" , члены экипажей побывали на украинских судах, захваченных год назад Россией у берегов Крыма.

Как рассказал Крым.Реалии старший матрос Андрей Артеменко – старший комендор МБАК "Бердянск", разглашать информацию о состоянии кораблей члены экипажа не могут, однако готовы приложить все усилия для скорейшего восстановления судов.

"Мы рады, что корабли вернулись, но корабли не в очень хорошем состоянии. Что касается восстановления – это вопрос к командованию, мы как экипаж будем делать все возможное для восстановления. Мы очень рады, что корабли дома", – сказал Артеменко.

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А сотрудник СБУ Василий Сорока , попавший в плен и освобожденный вместе с моряками, на кораблях не был, но знаком с состоянием судов из общедоступных источников.

"Иначе как мародерство не знаю, как это назвать. Президент пообещал, что за три месяца приложит усилия для восстановления кораблей. Думаю, моя помощь там не нужна", – отметил Сорока.

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Самый младший из попавших в российский плен и освобожденных 7 сентября моряков – Андрей Эйдер – не скрывал своего ироничного отношения к увиденному на кораблях.

"После всего пережитого, пожалуй, мне нечему удивляться, но... Даже плафоны с лампами украли... Вот у меня вопрос, хорошо, плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?! Вот что не пойму, никогда", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия вернула катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

В ответ российские силовики заявили, что в такое состояние корабли якобы привели сами украинские моряки, и даже показали видео из кубрика неизвестного судна, где был белый унитаз, полотенца, а на полке лежала стопка аккуратно сложенной одежды, однако не морской расцветки, а более характерного для сухопутных войск ВСУ "пикселя".

Видео: ФСБ

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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