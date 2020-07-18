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Марш ветеранов в День Независимости: совет при Зеленском поддержал идею

18 июля, 18:19

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Шествие участников АТО должно быть организовано как неполитическая и объединительная акция

В этом году марш ветеранов боевых действий на Донбассе может пройти непосредственно с основной программой Дня Независимости.

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В частности, как сообщают в пресс-службе Офиса президента, эту идею 18 июля поддержал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при главе государства.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в прошлом году Марш защитников проходил отдельно от основной программы Дня Независимости.

Кроме того, председатель Консультативного совета Сергей Куницын рассказал, как в этом году будет проходить День памяти защитников Украины 29 августа.

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В этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания, а у Михайловского собора в Киеве состоится панихида в память о погибших защитников Украины при участии их родственников. Аналогичные мероприятия пройдут в городах и селах страны.

Как уже сообщалось, в прошлом году президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости, чтобы раздать сэкономленные деньги в качестве премий военным. Позже в Министерстве культуры озвучили стоимость проведения праздника.

Напомним в видеосюжете, как проходил День Независимости-2019:

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ветераны День Независимости участники АТО ветераны АТО Марш Защитников

Источник: Сегодня

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