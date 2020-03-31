"Маски-шоу" в Раде: лучшие фото исторического заседания

Депутаты много часов просидели в масках, кто-то не выдерживал и снимал

Депутаты 30 марта провели три внеочередных заседания Верховной Рады, на которых приняли антикризисные законопроекты, уволили и назначили новых министров, а также до ночи рассматривали и все же приняли закон о рынке земли. Все это действо происходило при необходимых мерах безопасности: народные избранники были в масках, респираторах, кто-то даже в очках и защитных костюмах.

Отметим, что сначала парламентарии строго придерживались правил, но потом некоторые периодически снимали маску, на что спикер делал замечания. В то же время президент Владимир Зеленский во время своего выступления и обращения к депутатам в парламенте сам снял маску.

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Выступление Зеленского в Раде

Отметим, что парламент вчера провел три внеочередных заседания. Как сообщали новости "Сегодня", на первом заседании 30 марта депутаты уволили министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Также парламент отказался урезать госбюджет и отправил законопроект на доработку. Рада смогла принять закон, который поможет украинцам пережить пандемию.

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На втором внеочередном заседании парламент принял закон о беспрерывном обеспечении питанием военнослужащих. Суть в том, что компания, которая занималась предоставлением этих услуг, отказалась от выполнения обязанностей из-за карантина.

На третьем внеочередном заседании Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ во время карантина – ими стали Максим Степанов и Сергей Марченко соответственно.

После этого депутаты перешли к рассмотрению правок к законопроекту о рынке земли. Этот процесс затянулся до ночи и около 01:00 парламент принял скандальный закон. Теперь рынок земли заработает с лета 2021 года.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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