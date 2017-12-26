Масштабное освобождение пленных: Порошенко пообещал помощь

По ее словам, осталось только, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить медицинской и логистической помощью пленных украинцев после их освобождения. Об этом заявила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко по итогам специального совещания у главы государства. Имена украинцев, которых намерены освободить, она не озвучила, сообщает телеканал "112 Украина".

"Президент Украины только что дал поручение, что, во-первых, все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, ранее лечивших депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших пленных. Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены в свои семьи", – сообщила она.

"Все логистические и технические моменты обсуждены", – заверила Геращенко.

По ее словам, осталось только, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности.

Также Геращенко заявила, что сейчас на территории оккупированного Донбасса незаконно удерживают 170 украинцев. Она отметила, что эта цифра известна благодаря обращениям родственников и собратьев пленных в СБУ.

"На сегодняшний день боевики подтверждают только 97 человек. 74 человека из них будут освобождены 27 декабря", — добавила вице-спикер парламента.

Сегодня стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают с соображений безопасности. Предусматривается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.

Ранее Геращенко в Раде объяснила, почему может сорваться обмен пленными.

Напомним, ранее полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов говорил, когда может состояться обмен пленными. По его словам, обмен может состояться до новогодних и рождественских праздников, что станет важным решением по выполнению Минских соглашений.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отмечал, что точной даты обмена заложников не определили.