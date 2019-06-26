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Масштабное ток-шоу "Оппозиция": в студии ждут верхушку предвыборного рейтинга

26 июня, 21:04

В эту пятницу в студию телеканала "Украина" придут лидеры основных партий с первыми пятерками своих списков


Новое политическое ток-шоу! Телеканал "Украина" совместно с телеканалом "Наш" уже в эту пятницу  готовят новое масштабное ток-шоу "Оппозиция". Большой политический вечер начнется сразу после программы "Главная Тема" в 22:00. 

250 зрителей и ведущий программы Тигран Мартиросян переходят в оппозицию к гостям, представителям власти. А точнее – будущих представителей власти. Поскольку сейчас предвыборный период.

На программу будут приглашать кандидатов в Верховную Раду, тех кто претендует на то, чтобы сформировать новую власть.

В эту пятницу сюда придут лидеры основных партий с первыми пятерками своих списков. Какие именно? Здесь пока держат интригу, но обещают буквально верхушку предвыборного рейтинга.

Программа будет полностью интерактивной. Не только 250 зрителей в студии смогут реагировать на слова гостей, но и вся аудитория телеканала "Украина" через соцсети сможет присылать свои отзывы и вопросы.

Смотрите премьеру политического ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина" в пятницу, 28 июня, в 22:00 .

Напомним, канал "Украина" – лидер зрительских симпатий мая и остается таковым в течение пяти месяцев 2019 года.

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Тег шоу, телеканал, ток-шоу, ток-шоу Оппозиция

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