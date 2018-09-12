Масштабные военные учения РФ: как и зачем Россия тренирует "пушечное мясо"

Проводимые Россией масштабные военные учения дают определенный посыл Востоку, Западу, а также Украине. В то же время президенту РФ Владимиру Путину сегодня нечего противопоставить западному миру, кроме мощи своей армии.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины Игорь Романенко, комментируя стартовавшие накануне в РФ маневры "Восток-2018".

"В современной России таких масштабов учений еще не было. Подобные учения проводились еще во времена СССР, в 1981 году. Они, возможно, были еще мощнее. И тогда маневры были направлены, как и сейчас, показать силу Советского Союза Западу. А под прикрытием тех учений готовился ввод войск в Польшу. Что касается нынешних учений, в которых принимает участие около 300 тысяч человек, то для Киева риск состоит в том, что, по некоторым оценкам, для начала полномасштабной войны против Украины нужно от 240 тыс. и более", – сказал военный эксперт.

По его словам, к нынешним учениям в РФ привлечены воздушно-десантные войска, авиация и военно-транспортные войска, то есть "далеко не оборонного характера роды войск и соответствующие структуры российских вооруженных сил".

"При необходимости россияне смогут за часы и несколько суток по окончании подготовки войск перебрасывать передний авангард самолетами. Остальные силы – технику и группировки – они смогли бы перебросить к нашим границам за несколько недель. Они такое, например, прогнозировали в начале вторжения в Украину. И у нас были серьезные бои за аэродромы в Луганске и Донецке, когда инфраструктура на объектах была полностью уничтожена, а взлетно-посадочные полосы – разбиты. Подобная переброска отрабатывалась и в Дебальцево с мощным ж/д узлом, который обеспечивает доставку военных и техники по железной дороге", – объяснил он.

Как отметил Романенко, привлечение к участию в учениях боевиков "Л/ДНР" подтверждает намерения РФ "обкатать" кадры для возможной их дальнейшей переброски в Украину.

"Проводить эти учения с привлечением боевиков "Л/ДНР", например, может означать отработку приема военно-транспортных самолетов и самолетов дальней авиации на взлетных полосах Луганска и Донецка, подготовку соответствующих ресурсов и логистики для приема этих войск и обеспечения. Понятно, что этим передовым войскам отведена роль "пушечного мяса", – добавил он.

Как сообщалось, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия параллельно привлекла к своим масштабным военным учениям "Восток-2018" и боевиков и мониторит их действия в режиме видеонаблюдения.

Тем не менее, в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов заверил, что эти данные – противоречивые и требуют более конкретного и детального подтверждения.

Напомним, в России 11 сентября начались масштабные военные учения "Восток-2018", которые на Западе называют подготовкой к большой войне. В Минобороны РФ отмечали, что к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность. На фоне этого оккупационные администрации РФ навязывают местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий.