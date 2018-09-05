Мать Сенцова попросила о помиловании сына: в России дали ответ

Матери украинского политзаключенного Олега Сенцова отказали в помиловании ее сына, мотивируя это тем, что соответствующее прошение может быть рассмотрено только от самого заключенного. Ответ Комиссии по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе опубликовал в Facebook адвокат украинца Дмитрий Динзе.

Российские "тюремщики" сослались на указ президента РФ и объяснили, почему отказали матери политзаключенного.

"Ходатайство Сенцовой Людмилы не может быть рассмотрено, так как оно не соответствует требованиям, установленным указом президента РФ. В соответствии с указом, сам осужденный обращается с ходатайством о помиловании к президенту российской Федерации в письменной форме и передает его администрации исправительного учреждения, где отбывает наказание", – говорится в ответе Комиссии.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить Путина о помиловании. Как сообщал его адвокат, "Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту РФ".

Кроме того, у Путина объясняли, почему не хотят менять Сенцова. Проблема в деле украинца заключается в том, что Россия "повесила" на него слишком тяжкую статью за "терроризм", пояснил Песков. Он напомнил о разговоре Путина и Порошенко и заверил, что омбудсмены занимаются удерживаемыми лицами.

Вчера, 4 сентября, Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором сообщил, как себя чувствует. Украинец также просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем.

Украинец удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля.