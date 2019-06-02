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Матиос собирает экстренный совет силовиков из-за видео с аннексией Буковины

2 июня, 18:15

Также он внесет данные о подготовке преступления

Фото: Генеральная прокуратура Украины

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook рассказал, что внесет в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке преступления, посягающие на территориальную целостность Украины. Причиной стало видео с аннексией Буковины.

"Информирую – буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", – говорится в сообщении.

Также прокурор добавил, что в связи с изложенными в статье доводами во вторник проведет совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

"Все получат законные поручения в рамках уголовного производства", – добавил Матиос.

Напомним, МИД Украины передало в Международный трибунал по морскому праву доказательства и процессуальные документы военных прокуроров об инциденте, который произошел 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Информация содержится на 93 страницах.

Кроме того, Матиос ранее заявил, что подозреваемый в госизмене экс-начальник Генерального штаба (2012-2014 гг.) Владимир Замана существенно сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетный комплекс и авиацию, что поставило под угрозу боеспособность украинской армии.

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Тег видео, преступление, буковина, матиос

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