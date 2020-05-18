Зеленский обещает крымским татарам мечеть в Киеве и два государственных праздника

Сегодня президент Владимир Зеленский уже почтил память жертв геноцида крымских татар, теперь встретился с представителями коренного народа Крыма. Он намерен в ближайшее время дать государственный статус двум важным для татар праздникам, а также инициировал создание рабочей группы по делам крымскотатарского народа. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

"Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в ближайшее время издаст указ о присвоении государственного статуса праздникам Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. Также подаст кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел, чтобы и крымскотатарский народ был представлен на высшем дипломатическом уровне.

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Глава государства инициировал создание при Офисе президента рабочей группы, которая будет заниматься решением вопросов крымских татар. Например, по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Вопросы выделения жилья крымским татарам будут обсуждаться в этой рабочей группе. На админгранице Херсонской области с Крымом будет построен большой хаб.

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"Чтобы люди, которые живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, "витрину" нашей страны", – сказал Владимир Зеленский и анонсировал еще строительство большой мечети в Киеве и ждет проект от крымских татар.

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В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил благодарность президенту за чествование памяти жертв депортации.

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"Мы очень благодарны за то, что сегодня 76-я годовщина отмечается на таком уровне, инсталляции с крымскотатарским флагом на здании Кабмина и сегодня, знаю, будут на здании Офиса президента. Благодарны за ваши заявления, опубликованные сегодня. Мы очень надеемся, что тема Крыма, тема возвращения в Украину и восстановления территориальной целостности Украины никогда не исчезнет с повестки дня руководства нашего государства", – сказал он.

Напомним, сегодня День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. По этому поводу мир напомнил России: Крым – это Украина. Несколько стран выступили с заявлениями относительно ситуации на оккупированном украинском полуострове и обратились к стране-оккупанту.

Смотрите, как в мае 2019-го в Киеве проходила акция в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа:

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