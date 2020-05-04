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  1. Новости политики

Медицинскую реформу в Украине доработают: Зеленский назвал главное требование

4 мая, 17:35

Денис Беспалов

Из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине

Сфера здравоохранения находится в критическом состоянии, необходимо срочно вносить изменения в медицинскую реформу. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам была нужна объективная и объективная оценка. Не диванных экспертов, а топовых отечественных медиков. Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством МОЗ проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы", - сказал президент.

Так, по словам Зеленского, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров.

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Президент заявил, что не может "всего этого допустить".

"Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывания реформы, а ее улучшения. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно, и оно очень просто: реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней", – сказал Зеленский.

Ранее известный украинский врач Евгений Комаровский в спецэфире на телеканале "Украина 24" – "Украина на связи: телемост с медиками страны" назвал условия для успешной медреформы в Украине.

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медицина Владимир Зеленский медреформа

Источник: Сегодня

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