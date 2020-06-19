Медработникам повысят зарплату: кто будет получать больше

Зарплата будет повышена с 1 сентября 2020 года

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медицинским работникам второй и третьей звена повысят заработную плату.

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"1 сентября будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля. Но при планировании так называемой реформы о них просто забыли", – заявил министр в эфире одного из украинских телеканалов.

А 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября зарплаты вырастут у всех медицинских работников, а не только у тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что повышение зарплат коснется не только врачей, но и санитаров, и других медработников. Перед этим глава государства заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны.

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