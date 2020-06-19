Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости политики

Медработникам повысят зарплату: кто будет получать больше

19 июня, 00:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Зарплата будет повышена с 1 сентября 2020 года

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что медицинским работникам второй и третьей звена повысят заработную плату.

Реклама

"1 сентября будет повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля. Но при планировании так называемой реформы о них просто забыли", – заявил министр в эфире одного из украинских телеканалов.

А 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц, которые оказались после 1 апреля на грани закрытия.

В тренде
Легализация игорного бизнеса и референдум: чем займется Рада

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября зарплаты вырастут у всех медицинских работников, а не только у тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что повышение зарплат коснется не только врачей, но и санитаров, и других медработников. Перед этим глава государства заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты медики Украина Владимир Зеленский Максим Степанов

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому сроку
Ермак дал совет Зеленскому по второму президентскому срокуПолитика
"Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТОУкраина
"Никакой зрады – просто жизнь": из Рады хочет уйти еще один депутатПолитика
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у США
Дипломаты объяснили, как Украине удалось закупить партию Javelin у СШАУкраина
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против Украины
Мы боялись тоже: Дуда припомнил России агрессию против УкраиныПолитика
"Наша позиция ясна": в ЕС сделали четкое заявление о снятии санкций с РоссииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять