Медведчук объяснил, почему не будет представлять интересы Зеленского на переговорах с Россией

Политик назвал принципиальные различия, по которым он расходится с президентом

Виктор Медведчук / Фото: vybor.ua.

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что не может представлять интересы президента Владимира Зеленского на переговорах с Россией по Донбассу.

Об этом он заявил в комментарии российскому изданию "Взгляд".

"Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", – подчеркнул Медведчук.

Он также добавил, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса и амнистии для лиц, живущих на неподконтрольных территориях.

Напомним, глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не будет представлять Украину в переговорах с Россией.

А ранее Богдан заявил, что Россия является страной-агрессором, но для мира на Донбассе необходимо вести переговоры. По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

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