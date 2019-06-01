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Медведев пожаловался на Зеленского: не хочет восстанавливать отношения с Россией

1 июня, 12:24

Российский премьер не заметил желания Киева восстановить контакты с Москвой

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: AFP

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о противоречивых заявлениях Киева и отсутствии шагов по налаживанию отношений с РФ со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского.

"Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением", — заявил Медведев.

По его словам, "в конечном счете, это все в руках нового президента (Украины), новой власти".

Медведев также отметил, что у него "нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов".

"Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед", — резюмировал российский премьер.

Напомним, ранее мы писали о том, что замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.


Также сообщалось, что 30 мая Зеленскмй встретился с главами МИД Германии и Франции Гайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили вопрос, как дать новый толчок Минскому процессу для урегулирования конфликта на Донбассе.

Кроме этого, глава государства провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ.

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Тег Россия, Медведев, Зеленский

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Источник:

ТАСС

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