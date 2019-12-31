Медведев прокомментировал заключение газового контракта с Украиной

Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Премьер-министр России Дмитрий Медведев позитивно оценил подписание контракта с Украиной на транзит газа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, результат переговоров устроил все стороны.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. На протяжении значительного времени правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии). Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны. Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться", – написал Медведев.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно пятилетнему соглашению, минимальный объем прокачиваемого через Украину российского газа – 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет. Кроме того, он объяснил, что транзитный контракт содержит принцип "качай или плати".

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписание контракта означает энергетическую безопасность страны и благосостояние украинцев, а в глазах Европы Украина утвердилась в качестве надежного партнера. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение России и Украины может позволить снизить цену на газ в Украине.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. По достигнутому компромиссу "Газпром" заплатил 2,9 млрд долларов живыми деньгами – это компенсация по решению Стокгольмского арбитража. А Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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