Механизм сдерживания и противовеса: какова судьба инициатив об импичменте президента

Законопроект был необходим Украине давно, но в нынешних реалиях он обретает особое значение, говорит политолог

Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Законодательное обоснование процедуры импичмента позволит уравновесить ветви власти в Украине, поэтому Верховная Рада будет заинтересована в быстром рассмотрении и принятии такого законопроекта.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, такой законопроект был необходим Украине давно, но в нынешних реалиях он обретает особое значение.

"Такой законопроект был нужен всегда, как и закон об ограничении депутатской неприкосновенности, временных следственных комиссиях. Но сегодня Рада особенно заинтересована в принятии закона об импичменте. Да, сегодня нет четкой логики шагов Зеленского, нет программы, нет анонсов его действий, иногда это напоминает хаос. Думаю, многие не понимают, чего можно ожидать от Зеленского и от тех групп людей, которые стоят за ним. Это мотивирует депутатов. Они понимают, что должны быть какие-то механизмы, которые бы обезопасили страну от волюнтаризма и слишком субъективных решений Зеленского или этих групп людей. Мотиватором всегда выступает реальный уровень политической конкурентности. И депутаты заинтересованы в том, чтобы принять те правила, которые могут уравновешивать различные ветви власти и запустить программу сдерживания и противовеса", – говорит Яхно-Белковская.

Политолог прогнозирует, что Рада может еще до выборов рассмотреть и принять такие законодательные инициативы. А вот какой из зарегистрированных документов получит поддержку, будет зависеть от качества текстов каждого из них.

"Думаю, депутаты за эти два месяца могут проголосовать за такой законопроект. При этом мы пока не знаем, какой из них получит поддержку, ведь для этого надо читать тексты и понимать все нюансы. На сегодняшний день там есть пять законопроектов об импичменте, какие-то зарегистрированы, какие-то – нет", – объясняет Яхно-Белковская.

При этом, как отмечает эксперт, очень хорошо, что автором одного из законопроектов об импичменте является президентская команда. Теперь важно, чтобы президент до конца поддерживал такие законодательные инициативы.

"Очень хорошо, что команда президента изменила свою позицию. Ведь сначала представитель президента в Раде Стефанчук говорил, что они не будут подавать этот законопроект для рассмотрения Рады в этом составе. Очень хорошо, что их точка зрения изменилась. Потому что, учитывая парламентские выборы, такая безынициативность могла бы вызвать критику. Но, несмотря на это, пока неизвестно, подпишет ли президент этой законопроект, если за него проголосует Рада. Ведь может пройти не президентский законопроект, а какой-то другой. И в таком случае он просто может быть ветирован", – комментирует Яхно-Белковская.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об импичменте президента Украины. Автором документа №10339 выступил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Так, на сайте парламента указывается, что Гончаренко внес законопроект о специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления. Подробностей по документу пока нет.

Кроме того, команда Владимира Зеленского также передала в парламент законопроект об импичменте. По их словам, документ регулирует процедуру отставки главы государства, и подобного законопроекта в Раде нет.

Как отметил спикер ВРУ Андрей Парубий, в четверг, 30 мая, Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором говорится о процедуре импичмента президента.

А неделю назад Рада провалила законодательные инициативы президента:

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