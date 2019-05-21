"Меньше говорить и больше делать": Кучма дал совет Зеленскому
Кучма считает, что под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда
Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить.
"Мне кажется, все-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное – чтобы они видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь пять лет назад нам тоже обещали – очень и очень много", – сказал Кучма в интервью журналистам в Днепре во вторник, 21 мая, отвечая на вопрос по поводу советов новому президенту.
По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. При этом Кучма отметил, что Порошенко повредило то, что он был министром иностранных дел, начальником в банке, министром экономики – "он пытался за всех свои вопросы решать".
"Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского), его главные добродетели – он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает", – отметил Кучма.
Отвечая на вопрос о том, какой совет о мире он бы дал Зеленскому, второй президент сказал: "Все проблемы войны и мира – в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения – все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, – думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает – по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык – ультиматум, другого, к сожалению, нет".
Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Меньше говорить и больше делать": Кучма дал совет Зеленскому". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский хочет встретиться с командой Порошенко: что будут обсуждать
Новая власть хочет обсудить с предшественниками работу над освобождением военнопленных и политзаключенных украинцев
Встреча Зеленского с лидерами фракций: появилась реакция политиков
Зеленский может объявить о своих первых кадровых решениях уже сегодня вечером