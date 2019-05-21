"Меньше говорить и больше делать": Кучма дал совет Зеленскому

Кучма считает, что под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда

Фото: AFP

Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить.

"Мне кажется, все-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное – чтобы они видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь пять лет назад нам тоже обещали – очень и очень много", – сказал Кучма в интервью журналистам в Днепре во вторник, 21 мая, отвечая на вопрос по поводу советов новому президенту.

По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. При этом Кучма отметил, что Порошенко повредило то, что он был министром иностранных дел, начальником в банке, министром экономики – "он пытался за всех свои вопросы решать".

"Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского), его главные добродетели – он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает", – отметил Кучма.

Отвечая на вопрос о том, какой совет о мире он бы дал Зеленскому, второй президент сказал: "Все проблемы войны и мира – в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения – все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, – думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает – по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык – ультиматум, другого, к сожалению, нет".

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.

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