У Зеленского заговорили об изменении Конституции: какие могут быть варианты

Эксперт объяснил, что могут значить заявления представителя президента Руслана Стефанчука по поводу изменения Основного Закона Украины

Фото: president.gov.ua

В части основных прав и свобод граждан Конституция Украины одна из лучших в мире, поэтому вряд ли Конституцию Украины можно в очередной раз изменить, как об этом заявлял представитель Зеленского Руслан Стефанчук. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Иван Либерман.

По словам эксперта, в этой части Основного Закона у нас все отлично, главное – чтобы эти положения выполнялись.

"Действительно, наша Конституция одна из лучших в мире. Она очень похожа на конституцию Израиля. В этой части у нас все хорошо. Если бы только выполнялись эти положения", – говорит Либерман.

Речь идет, скорее всего, считает юрист, о незначительных правках, к примеру, об уточнении некоторых положений и замене конкретных слов.

"Возможно, в Конституции можно было бы убрать некоторые слова-прокладки. Например, все считают, что в Украине бесплатная медицина. Но в Конституции такого нет. Там есть положение о том, что государство способствует бесплатному лечению граждан. Но не гарантирует. Это некие слова-предположения. Они порождают двойные смыслы. И политики на этом играют. Возможно, это можно было бы заменить, чтобы было написано, что государство гарантирует бесплатную медицину", – добавляет эксперт.

Кроме того, возможны правки и в различные кодексы.

"Возможно, надо внести какие-то дополнения в кодексы, например, в Трудовой об условиях труда", – продолжает Либерман.

По мнению юриста, подобные заявления команды Зеленского могут быть и обычным пиар-ходом накануне выборов.

"Возможно, это просто пиар-ход. Поговорят об этом, а изменений не будет", – предполагает он.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал главные тезисы ведущих украинских политиков о предлагаемых изменениях в Конституцию Украины.

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