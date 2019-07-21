Меняются на передовой и идут на выборы: как голосовали военные на Донбассе (видео)

Командование ООС заранее продумало план, как бойцам проголосовать и чтоб передовая была под присмотром

























Ранее в Центральной избирательной комиссии предупреждали, что на парламентских выборах военные на передовой не смогут проголосовать, как это было на президентских. Однако проблем не возникло – их возили на голосование в населенные пункты, а в это время другие военнослужащие сменяли их на боевом дежурстве. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

По словам военных, в общем в Донецкой и Луганской областях военнослужащие ВСУ голосуют на 211 избирательных участках в 18 избирательных округах.

"Для того, чтобы все военнослужащие воспользовались своим конституционным правом участия в избирательном процессе, командованием Объединенных сил, а также командирами оперативно-тактических группировок и военных частей была заблаговременно проведена значительная организационная работа. В частности, был проработан вопрос временной замены военнослужащих на боевом дежурстве, организовано транспортировки военнослужащих в районы размещения избирательных участков и тому подобное", – сообщили в ООС.

Также голосуют и те бойцы, которые находятся в госпиталях.

Видео: Facebook

Также к парламентским выборам подключились и миротворцы. Украинские военные голосуют в Конго и Косово.

























Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Все округа и кандидаты по мажоритарке.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей. В ЦИК рассказывали, как проходят выборы в Раду по состоянию на 14:30.

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