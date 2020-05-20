Мэр Черкасс рассказал Зеленскому, как стал "бандитом" (видео)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому, который во врем пресс-конференции заявил о 19 уголовных производствах в отношении градоначальника, а также упрекнул в политических заявлениях и пиаре на фоне эпидемии коронавируса.
Градоначальник снял видео и выложил его на своем Facebook, в котором подробно ответил на претензии главы государства.
"Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, возбуждали за мою политическую деятельность", - заявил он.
Бондаренко припомнил также слова Зеленского о том, что он недостаточно борется с эпидемией коронавируса.
"Господин президент, я во время эпидемии находился здесь, с жителями Черкасс..." – подчеркнул мэр города.
Кроме того, градоначальник заявил, что Зеленскому "на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы говорите, что это принципиальное дело".
"Мы вас тут ждем, господин президент", - резюмировал Бондаренко.
Напомним, на своей пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко было заведено 19 уголовных производств и он "за один стол с такими бандитами" не сядет.
Президент заявил, что, по его мнению, Бондаренко вел себя некорректно, когда самовольно ослабил карантин в Черкассах без одобрения Кабмина.
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