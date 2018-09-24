Мэрия Парижа присвоила Олегу Сенцову статус почетного гражданина

Сегодня, 18:57

Муниципальный совет Париж единогласно проголосовал за присвоение украинскому режиссеру статуса почетного гражданина

Фото: twitter.com/ACORDEBARD
Фото: twitter.com/ACORDEBARD

Муниципальный совет Париж признал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова почетным гражданином города.

Соответствующее решение было принято 24 сентября по инициативе мэра французской столицы Анн Идальго.

"Спустя несколько месяцев после того, как его портрет появился перед зданием мэрии, Олег Сенцов теперь стал почетным гражданином города Парижа. Мобилизация Парижа продолжается", – написала она в своем Twitter 24 сентября.

Градоначальница французской столицы поблагодарила горсовет за поддержку ее инициативы, отметив, что это решение было принято единогласно.

"Париж всегда останется на стороне поборников свобод личности свободы выражения мнений и демократии #FreeSentsov", – добавила Идальго, напомнив, что узник Кремля голодает в российской колонии уже 134 дня.

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Позже она назвала это "символическим поступком, поступком надежды".

Напомним об акции в поддержку освобождения из российского заключения Олега Сенцова, которая прошла 30 июля у мэрии 4-го района Парижа.

Также мы писали о "цепном голодании" – акции, которую объявила французская интеллигенция в поддержку Сенцова по инициативе экс-министр юстиции Франции Кристиан Тобира.

Кроме того, сообщалось, что одним из участников акции стал французский философ Мишель Ельчанинофф.
Франция, Париж, права человека, Сенцов, политзаключенный

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"Сегодня"

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