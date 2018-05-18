Меркель и Путин сделали заявление по миротворцам на Донбассе

Министертсва иностранных дел двух стран еще раз проработают этот вопрос

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что нужно продолжать думать над развертыванием миротворческой миссии ООН на Донбассе, чтобы продолжить политическую часть Минских соглашений. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Сочи.

"К сожалению, сегодня ночью произошло серьезное нарушение режима прекращения огня, поэтому мысль о миссии ООН – нам нужно продолжать думать о ней, и мы согласовываем свои действия", – сказала Меркель.

Она подчеркнула, что главы МИД должны дальше работать, и это будет большим успехом для стабилизации ситуации на Донбассе, "чтобы проводились политические шаги по реализации Минска-2".

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российские власти займутся вопросом миротворцев.

"Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему учреждения миссии Организации Объединенных Наций по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе", – сказал глава российского государства журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает ТАСС.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Россия должна перестать блокировать вопрос миротворцев на Донбассе в Совете безопасности ООН и поддержать резолюцию, где была бы имплементирована "дорожная карта" с учетом Минских соглашений.

По его словам, один из первых пунктов "Минска" – установление безопасности в зоне боевых действий – невозможно выполнить без миротворцев.