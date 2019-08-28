Меркель и Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
"Сегодня состоялся 4-й за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины!" – написал Мельник в своем микроблоге в соцсети Twitter.
При этом посол поблагодарил германскую сторону и лично пресс-секретаря немецкого правительства Штефена Зайберта.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, в среду Меркель и Зеленский провели телефонный разговор, стороны обсудили ситуацию в Украине.
"Канцлер и президент считают, что Минские соглашения должны быть полностью реализованы. Они выступают за скорое проведение саммита в "нормандском формате", - говорится в заявлении Зайберта.
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех государственных лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.
Напомним, 7 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.
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