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Меркель назвала дату переговоров в "нормандском формате"

18 июня, 15:39

"Нормандские переговоры" скоро состоятся, но не на самом высоком уровне

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Встрече представителей ФРГ, Франции, Украины и России в "нормандском формате" состоится 12 июля, но только на уровне политических советников. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Она также выразила удовлетворение активизацией переговоров в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

"12 июля мы проведем встречу советников в "минском формате" и дальше посмотрим, как действовать дальше. Германия в любом случае готова здесь приложить все свои силы. Я была рада, что трехсторонняя Контактная группа в рамках "минского процесса" сейчас снова работает более решительно", – сказала Меркель.

В свою очередь Владимир Зеленский сказал: "Я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно. Поэтому первая рабочая встреча (политтдиректоров - ред.) запланирована уже в июле".

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию. А на днях стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время, как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

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Тег встреча, Меркель, нормандский формат

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Источник:

ТАСС

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