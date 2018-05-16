Меркель назвала способ решения конфликта на Донбассе

Сегодня, 10:56

По ее словам, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.

Ангела Меркель. Фото AFP
Ангела Меркель. Фото AFP

Конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно использовать существующие переговорные каналы. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в парламенте, передает ТАСС.

"Военными средствами это не решить", – отметила она, говоря о ситуации в Донбассе.

По ее словам, Германия и Франция "пытаются оживить минские соглашения", однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.

Ранее Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется.

Она выразила глубокую озабоченность нарушением режима прекращения огня.

"Украина беспокоит нас. И в "нормандском формате", который объединяет Германию, Францию, Россию и Украину, мы стараемся воплощать Минские договоренности. Но каждую ночь перемирие нарушается, ежедневно есть человеческие потери", – сказала Меркель.

Напомним, 11 апреля Ангела Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили Украину.
Донбасс, Меркель, минские договоренности, минские соглашения

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