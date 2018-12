Меркель обсудила с Путиным агрессию России в Керченском проливе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и прогнозировалось, обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", – написал Зайберт в Тwitter.

Также в сети появилось видео встречи.

