Меркель обсудила с Путиным агрессию России в Керченском проливе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и прогнозировалось, обсудила с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Перед началом второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Меркель поговорила с российским президентом Путиным. В центре переговоров была ситуация в Сирии, а также ситуация между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", – написал Зайберт в Тwitter.

Также в сети появилось видео встречи.

Как известно, в 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе проходит 13 саммит G20.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.

Также в пятницу, 30 ноября, вечером перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе Трамп и Путин не поприветствовали друг друга. Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Трамп прошел мимо него.